

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ اضافه وزن و مسائلی از این قبیل از جمله دستاورد‌های زندگی مدرن جوامع است که در اثر کم تحرکی یا بی تحرکی افراد و افزایش مصرف غذاهایی، چون فَست فود و آماده به وجود می‌آید.

در اینجا موثرترین دمنوش‌های خانگی در چربی سوزی و کاهش وزن را به همراه نحوه تهیه و مصرف آن معرفی می‌کنیم.

۱-چای سبز

مطالعات طب سنتی نشان داده است که چای سبز با کاهش اشتها و افزایش برخی از هورمن‌های موثر در چربی سوزی در زمینه کاهش چربی‌های بدن به ویژه در ناحیه شکم و پهلو موثر بوده و نقش مفیدی در لاغری و کاهش وزن دارد.

۲-دمنوش نعنا

دمنوش نعنا ضمن القای حس سیری باعث کاهش اشتها، تقویت سیستم ایمنی و خواب راحت مصرف کننده می‌شود.

۳-دمنوش زرشک

زرشک از معروفترین و موثرترین میوه‌ها در کاهش وزن، لاغری و افزایش چربی سوزی است، بنابراین از مصرف دمنوش آن برای رسیدن به وزن ایده آل خود در کنار برنامه غذایی و ورزش غافل نشوید.

۴-دمنوش دارچین

قند خون متعادل یکی از فاکتور‌های اثرگذار در کنترل و جلوگیری از اشتهای کاذب و به تبع آن افزایش چربی سوزی در بدن است و از آنجایی که دارچین در زمینه کنترل سطح قند خون موثر و مفید است، بنایراین دمنوش دارچین می‌تواند روند چربی سوزی را در بدن افراد افزایش دهد.

۵-دمنوش زنجبیل

خاصیت ترموژنیک (دمای بدن را افزایش داده و در نتیجه سوخت و ساز بدن را تحریک می‌کند) زنجبیل باعث شده تا این گیاه به طبیعی‌ترین شیوه ممکن در کنار رژیم غذایی و ورزش به کاهش وزن و اشتها کمک کند.

همچنین زنجبیل با ایجاد حس سیری میل به ریزه‌خواری را در بین وعده‌های اصلی غذایی کنترل می‌کند.

ویژگی‌های زنجبیل باعث شده است تا کارشناسان طب سنتی، به منظور افزایش سوخت و ساز بدن و جلوگیری از ریزه خواری افراد، برای آنها نوشیدن یک فنجان چای زنجبیلی را بعد از هر وعده غذایی اصلی توصیه کنند.

۶-قهوه سبز

طبق تحقیقات علمی کافئین با افزایش متابولیسم بدن به چربی سوزی کمک کرده و سوخت و ساز بدن را ۳ تا ۱۱ درصد افزایش می‌دهد، بنابراین قهوه به عنوان منبع قابل توجهی از کافئین در کاهش وزن و لاغری نقش موثری دارد.

تحقیقات جدید نشان می‌دهد کلروژنیک اسید موجود در قهوه سبز، جذب چربی از غذا را کاهش داده و متابولیسم چربی سوزی را فعال می‌کند همچنین با کاهش قند خون باعش کاهش وزن می‌شود.

پیشنهاد می‌شود قهوه سبز را بلافاصله بعد از غذا مصرف نکنید بهترین زمان نوشیدن قهوه سبز برای کمک به کاهش وزن ۱۰ دقیقه قبل از خوردن غذاست.

حداکثر میزان استفاده روزانه قهوه سبز ۴۰۰ میلی گرم و ۲ تا ۳ بار است.

۷-دمنوش زیره

فیبر موجود در زیره سیاه و سبز ضمن کاهش اشتها و افزایش متابولیسم بدن به کاهش وزن و چربی سوزی به ویژه در ناحیه شکم کمک می‌کند.

توصیه می‌شود دمنوش زیره را نیم ساعت قبل از هر وعده غذایی اصلی بنوشید.

۸-چای سفید

کاتچین‌های موجود در چای سفید با سرعت بخشی به چربی سوزی و جلوگیری از ایجاد سلول‌های چربی در کاهش وزن و رسیدن به وزن ایده آل کمک می‌کند.

کاهش اشتها نیز از دیگر ویژگی‌های چای سفید است که باعث لاغری و کاهش وزن می‌شود.

۹-دمنوش مریم گلی

اگر شما هم از آن دسته از افرادی هستید که با افزایش استرس شروع به خوردن کرده و روز به روز در حال اضافه کردن وزن هستید به شما توصیه می‌شود در کنار ورزش و برنامه غذایی حتما دمنوش مریم گلی را مصرف کنید

چرا که مریم گلی ضمن تقویت سیستم ایمنی بدن و آرام کردن ذهن در کاهش استرس بسیار موثر است و کنترل استرس از آن جهت اهمیت دارد که در پی پیدایش آن، هورمون کورتیزول در بدن ترشح شده و اشتهای فرد افزایش می‌یابد.

۱۰-دمنوش هل

فیبر موجود در هل ضمن کاهش اشتها متابولیسم بدن را افزایش می‌دهد و ملاتونین موجود در آن نیز فرآیند چربی سوزی را تسریع می‌بخشد، بنابراین هل یکی از ادویه‌های مفید در زمینه کاهش وزن و لاغری است.

۱۱-دمنوش بابونه

استرس و اضطراب یکی از عوامل افزایش وزن است و چای بابونه با خاصیت آرامش بخشی خود استرس و اضطراب را درمان می‌کند.

۱۲-دمنوش رُزماری

مصرف چای رزماری در کنار برنامه غذایی مناسب و ورزش منظم ضمن بهبود هضم مواد غذایی مصرفی و کاهش استرس در زمینه کاهش وزن موثر است.