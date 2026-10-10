با آغاز فصل کشت پاییزه، تاکنون ۱۷ هزار هکتار از مزارع شهرستان مهاباد به زیر کشت گندم رفته است. این در حالی است که جهاد کشاورزی برای سال زراعی جاری، دستیابی به سقف ۵۲ هزار هکتاری را در قالب الگوی کشت هدف‌گذاری کرده و بر ضرورت استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده برای ارتقای بهره‌وری تأکید دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، همزمان با مساعد شدن شرایط جوی و بارش‌های پاییزی، موتور محرک کشاورزی در مهاباد روشن شده است. کشاورزان این منطقه در تکاپوی آماده‌سازی زمین‌های خود برای کشت گندم هستند؛ فعالیتی که این روز‌ها در روستا‌هایی نظیر «برده‌میش» با جدیت دنبال می‌شود.

عبدالله کاکه ممی، از کشاورزان باسابقه روستای برده‌میش که این روز‌ها مشغول آماده‌سازی زمین خود است، می‌گوید: بارش‌های اخیر، روح تازه‌ای به زمین‌های کشاورزی بخشیده و امیدواری‌ها را برای یک سال زراعی پربار دوچندان کرده است.

بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر، تغییر در الگوی کشت و بهره‌گیری از دانش روز، جایگاه ویژه‌ای در مزارع مهاباد پیدا کرده است. کشاورزان منطقه با درک اهمیت استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و مکانیزاسیون نوین، موفق شده‌اند میزان برداشت در واحد سطح را نسبت به سال‌های گذشته به‌طور محسوسی افزایش دهند.

رسول سعیدیان، معاون فنی جهاد کشاورزی مهاباد، با اشاره به آمار فعلی کشت در این شهرستان می‌گوید: تاکنون ۳۰ درصد از اراضی هدف برای کشت پاییزه گندم زیر کشت رفته است.

سعیدیان با تأکید بر سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی برای ارتقای عملکرد در واحد سطح، تصریح کرد: توصیه اکید ما به تمام گندم‌کاران منطقه، استفاده از بذر‌های اصلاح‌شده و ارقام جدید است. این ارقام علاوه بر مقاومت بالاتر در برابر تنش‌های محیطی، پتانسیل برداشت بیشتری را فراهم می‌کنند.

شهرستان مهاباد به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم کشاورزی در جنوب آذربایجان‌غربی، ظرفیت‌های بالایی در تولید غلات دارد؛ به‌طوری که سال زراعی گذشته حاصل دسترنج کشاورزان این خطه، تولید بیش از ۹۰ هزار تن گندم بود. اکنون با برنامه‌ریزی برای زیر کشت بردن ۵۲ هزار هکتار از اراضی، انتظار می‌رود در صورت تداوم شرایط جوی مناسب و همکاری کشاورزان در رعایت اصول فنی، این رکورد در سال جاری بهبود یابد.

به نظر می‌رسد همگرایی میان آموزش‌های جهاد کشاورزی و انگیزه کشاورزان برای استفاده از نهاده‌های باکیفیت، کلید اصلی موفقیت مهاباد در تحقق اهداف الگوی کشت امسال باشد.