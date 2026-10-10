مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل از حمایت از صنعتگران استان خبر داد و گفت: برنامه‌ریزی لازم برای تامین فضا و محل برای تولید آثار، بازاریابی و فروش و همچنین تامین تسهیلات و نقدینگی برای حمایت از صنعتگران و هنرمندان انجام شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، جلی ل جباری روز شنبه به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنر‌های سنتی بانوان استان طی هفته گذشته در نمایشگاه بین‌المللی اردبیل اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه توانمندی‌های بسیار ارزشمند بانوان در رشته‌های مختلف عرصه شد.

وی ادامه داد: یکی از نیاز‌های اصلی جامعه صنعتگران و هنرمندان صنایع دستی ایجاد محل دائمی برای نمایش و عرضه مستقیم آثار است که اگر این محل ایجاد شود می‌تواند در چرخه اقتصادی جامعه صنعتگران موثر باشد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اردبیل افزود: همچنین برخی واحد‌های دانش‌بنیان در حوزه تولیدات بانوان و صنایع دستی فعال است که نیاز به سرمایه‌گذاری و حمایت برای تجاری‌سازی اقدامات خود دارند و ما از سرمایه‌گذاران برای ورود به این حوزه حمایت می‌کنیم.

هفته گذشته سومین نمایشگاه توانمندی‌های بانوان اردبیل با شرکت ۱۷۰ نفر از بانوان کارآفرین و فعال کسب و کار‌های خانگی در نمایشگاه بین‌المللی استان دایر شد.