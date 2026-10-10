نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در نشست نخبگان، ورزشکاران و بانوان اسفرورین، ضمن تأکید بر استمرار پیگیری مطالبات مردمی، از مسئولان خواست با رویکرد جهادی و در اولویت قرار دادن طرح های عمرانی، گره‌های معیشتی و زیرساختی این شهر را باز کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، نشست هم‌اندیشی نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین با جمعی از جوانان، ورزشکاران، نخبگان فرهنگی و بانوان شهر اسفرورین برگزار شد. در این جلسه، نمایندگان اقشار مختلف، مسائل و نیازمندی‌های این منطقه از جمله چالش‌های اشتغال، کمبود‌های زیرساختی ورزشی و فقدان مکان‌های تفریحی را مطرح کردند.

تأکید بر مطالبه‌گری و نقش قرارگاه فرهنگی نماز جمعه

آیت‌الله مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان با بیان اینکه مطالبه‌گری باید تا حصول نتیجه ادامه یابد، نماز جمعه را قرارگاه فرهنگی شهر دانست و افزود: مشارکت جوانان در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و حضور پرشور در تجمعات شبانه، بستر مناسبی برای مجاهدت و رشد منطقه است. وی از مدیران خواست با اجرای دقیق تعهدات، نسبت به رفع مشکلات مردم اهتمام ویژه داشته باشند.

وعده بهره‌برداری از استخر و توسعه امکانات ورزشی

مدیرکل ورزش و جوانان استان با اشاره به محدودیت اعتبارات، از پیگیری برای بهره‌برداری از استخر اسفرورین طی یک تا دو ماه آینده خبر داد. وی همچنین بر تعیین تعرفه‌های حمایتی برای فعالیت‌های آموزشی شنا و استقرار نماینده‌ای در منطقه برای پاسخگویی به درخواست‌های جامعه ورزشی تأکید کرد و از تلاش برای تأمین بخشی از تجهیزات ورزشی خبر داد.

پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در مسیر تحول

فرماندار تاکستان نیز با بیان اولویت تکمیل پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، تصریح کرد: تکمیل مجموعه فوتبال اسفرورین تا پایان سال در دستور کار قرار دارد. وی از تصویب طرح تبدیل ناحیه صنعتی اسفرورین به پایلوت صنایع غذایی و تبدیلی در ستاد تسهیل استان خبر داد که می‌تواند تحولی جدی در اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی منطقه ایجاد کند.

بررسی وضعیت مدارس و پیگیری امور پرورشی

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان در خصوص مدارس کم‌جمعیت منطقه گفت: ادامه فعالیت برخی مدارس متناسب با ضوابط دانش‌آموزی و شرایط موجود بررسی می‌شود.

وی همچنین از توسعه برنامه‌های تربیتی، قرآنی و گرامیداشت شهدا به عنوان اولویت‌های جدی این اداره‌کل یاد کرد.

شهردار اسفرورین نیز با اشاره به همراهی شهرداری و شورای شهر با مطالبات مردمی، از اولویت‌بخشی به تکمیل بوستان بانوان و توسعه فضا‌های سبز و ورزشی خبر داد و اعلام کرد مدیریت شهری در اجرای مصوبات و حمایت از برنامه‌های فرهنگی همسو با مردم عمل خواهد کرد.

در پایان این نشست، از ورزشکاران مدال‌آور و افتخارآفرین شهر اسفرورین به پاس تلاش‌هایشان در عرصه‌های ورزشی تجلیل شد.