مدیرکل هواشناسی گیلان از خروج سامانه بارشی از امشب خبر داد و گفت: آسمان گیلان از فردا تا پایان هفته صاف تا کمی ابری است و دمای هوا ۴ تا ۸ درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با خروج سامانه باری از امشب، آسمان گیلان از فردا تا پایان هفته صاف تا کمی ابری است و دمای هوای ۴ تا ۸ درجه سلسیوس افزایش می‌یابد.

وی افزود: دریای خزر هم با حداکثر ارتفاع موج ۱۴۰ سانتی متر، امروز و فردا برای فعالیت‌های دریانوردی و صید نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دمای استان در شبانه روز گذشته در منجیل ۲۶ درجه و کم‌ترین دما در ماسوله ۱۲ درجه ثبت شد، افزود: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۹ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۹۰ درصد است.