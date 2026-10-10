سازمان بسیج فرهنگیان در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت اصلاح عادلانه نظام پرداخت کارکنان دولت، خواستار ارائه برنامه‌ای روشن و زمان‌بندی‌شده برای رفع تبعیض در حقوق، مزایا و تسهیلات رفاهی معلمان شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در این نامه تأکید شده است که مناعت و قناعت معلمان نباید موجب بی‌توجهی مسئولان به وضعیت معیشتی آنها شود و عدالت در پرداخت باید در قالب تصمیم‌های اجرایی و قابل‌سنجش تحقق یابد.

همچنین در نامه سازمان بسیج فرهنگیان به رئیس جمهور آمده؛ یکی از گفتمان‌ها و شعار‌هایی که جنابعالی چه در ایام انتخابات ریاست‌جمهوری و چه پس از آن، مکرراً بر آن تأکید داشته و دارید، عدالت و عدالت‌خواهی در جامعه است. مفهومی بلند که سخن‌گفتن از آن در جای خود ارزشمند و ضروری است، اما حلاوت آن هنگامی در کام مردم خواهد نشست که آثارش را در زندگی خویش ببینند.

گزارش‌های موجود از نظام پرداخت کارکنان دولت مؤید آن است که در سال‌های گذشته، نظام‌های متعدد و متفاوت پرداخت در دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و کارکنان از قواعد و امکانات عادلانه‌ای برخوردار نیستند. برخی از دستگاه‌ها از جمله آموزش‌وپرورش در چارچوب قانون مدیریت خدمات کشوری قرار دارند، درحالی‌که تعداد قابل‌توجهی از دستگاه‌ها و مجموعه‌ها از قوانین خاص و نظام‌های پرداخت متفاوت برخوردارند و همین تفاوت‌ها، به‌تدریج شکاف‌هایی در میزان دریافتی و بهره‌مندی کارکنان ایجاد کرده است. این شکاف و تبعیض، نه‌تنها در اعداد و ارقام، بلکه در مصادیق عینی نیز خود را نشان می‌دهد. آموزش‌وپرورش از معدود دستگاه‌هایی است که دریافتی کارکنان آن از میزان مندرج در حکم کارگزینی کمتر است.

در این نامه تاکید شده است؛ هرگونه تزلزل در امنیت معیشتی این قشر، می‌تواند بر کیفیت کار، انگیزهٔ خدمت و اعتماد عمومی به نهاد تعلیم‌وتربیت اثر بگذارد. بی‌توجهی به معیشت معلم، می‌تواند هزینه‌هایی برای نظام آموزشی و کشور ایجاد کند که بسیار فراتر از هزینه‌های اصلاح حقوق و رفاه معلمان باشد.

در سال‌های گذشته اقداماتی برای بهبود وضعیت معیشتی معلمان صورت گرفته و این تلاش‌ها قابل‌انکار نیست؛ اما بخشی از اقداماتی که انجام شده، در حقیقت از وظایف طبیعی و قانونی دولت در قبال کارکنان خود بوده است و همچنان مطالبات و حقوق دیگری بر زمین مانده که تحقق آنها نیازمند تصمیم و اراده‌ای مشخص است.

در این نامه آمده؛ این مطالبه، با حفظ احترام به تلاش‌های انجام‌شده و با درنظرگرفتن شرایط کشور، از طرف سازمان بسیج فرهنگیان با جدیت دنبال خواهد شد، با این امید که دولت محترم، برای آنچه سال‌ها دربارهٔ عدالت، تکریم معلم و بهبود معیشت ایشان گفته می‌شود، برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل‌اجرا ارائه کند.