به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، ناهید کیانی تکواندوکار وزن منهای ۵۷ کیلوگرم کشورمان در دومین روز مسابقات جایزه بزرگ پاریس به میدان رفت. او ابتدا نماینده کره جنوبی را در دو راند مغلوب کرد، سپس با نتیجه ۲ بر یک تکواندوکار میزبان را شکست داد.

کیانی در سومین مبارزه خود مقابل حریفی از برزیل با نتیجه ۲ بر صفر بازی را واگذار کرد و از رسیدن به مرحله نیمه نهایی مسابقات بازماند.

در روز نخست رقابت‌های جایزه بزرگ پاریس ابوالفضل زندی و آرین سلیمی صاحب نشان طلا شدند.

این مسابقات دارای امتیاز المپیکی است و تکواندوکاران برای افزایش امتیازات خود در رتبه بندی المپیکی در آن شرکت کرده‌اند.