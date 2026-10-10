به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، در راستای ارتقای امنیت عمومی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به همت معاونت اجتماعی فراجا، دوره آموزشی جامع پلیس به دانش آموزان با محوریت «مسجد، پایگاه نشاط و آموزش» در ممسنی برگزار شد.

در این برنامه به تبیینِ ابعادِ پیچیده آسیب‌های اجتماعی مانند خطرات موادمخدر (سنتی و صنعتی)، مخاطرات فضای مجازی، اصول راهنمایی و رانندگی و مهارت‌های کنترل خشم پرداخته شد.

شهرستان ممسنی در شمال غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.