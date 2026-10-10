نشست مشترک استانداران، مدیران اجرایی و نمایندگان مجلس استان‌های گلستان و خراسان شمالی با هدف بررسی مسائل و مشکلات جامعه عشایری، هماهنگی بین دستگاهی و توسعه همکاری‌های دو استان به میزبانی استانداری گلستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان، تامین آب ، وضعیت راه ، انرژی ، آموزش ، امنیت و حفظ منابع طبیعی از مهمتربن موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروه‌های تخصصی مشترک میان دو استان تشکیل و مسائل و مطالبات مرتبط با حوزه عشایری و مناطق همجوار با جدیت بیشتری پیگیری شود.