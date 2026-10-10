به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، شنبه ۱۸ مهر ماه ۱۴۰۵، دانش آموزان دبیرستان لقمان حکیم اشکذر از آیت الله ناصری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد دعوت کردند تا در مراسم زنگ مبتکرانه باید برخاست در عهد با امام شهید، شرکت و این زنگ را به صدا درآورند.



قرائت قرآن، خواندن جمعی سرود ملی به همراه سلام نظامی دانش آموزان، قرائت دکلمه باید برخاست در عهد با امام شهید توسط دانش آموزان، تجلیل از پنج نفر از مداحان دانش آموز نوحه سیدالشهدای عصر غیبت برای قائد شهید و شعارگویی علیه آمریکای خونخوار و صهیونیزم کودک کش؛ از جمله برنامه‌های این مراسم مبتکرانه دانش آموزان بود.

دانش آموزان در قسمت‌هایی از دکلمه خوانی، علت برگزاری این مراسم را اینگونه بیان کردند:



ما دانش آموزان مهر امسال؛ در حالی سال تحصیلی خود را آغاز کردیم که باید برخاستِ امام شهید و امت مبعوث شده را به مدرسه و کلاس درس آورده‌ایم و امروز شنبه ۱۸ مهر ۱۴۰۵_ در لحظات شهادت امام و پیشوای شهیدمان_ در مراسم نمادین زنگ باید برخاست قرار است با آنچه معلم بزرگ دانش آموزان ایران زمین، رهبر عزیز شهیدمان، از ما خواست عهد و پیمان مجدد ببندیم