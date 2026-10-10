به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، اردوی آماده‌سازی جودوکا‌های جوان و بزرگسال از ۱۹ مهر تا ۱۰ آبان در تهران برگزار می‌شود.

اسامی جودوکاهای دعوت‌شده به این اردو:

محمدمهدی مظلوم، سپهر نوروزی و امیرعباس چوپان از تهران، محمدپوریا بنائیان، امیرحسین شهیدی، محمدحسین یاقوتی و الیاس پرهیزگار از خراسان رضوی، امیرعباس موحد از لرستان، محمدامین اشرفی از قم، ابوالفضل بحرآبادی از مازندران، ابوالفضل پرویزی از البرز و ابوالفضل محمودی از مرکزی.

رشاد ممدوف به‌عنوان سرمربی هدایت جودوکا‌ها را برعهده دارد و ایوب رستمی، احسان بهرامیان و محمد محمدی بریمانلو نیز به عنوان مربی در این اردو حضور دارند.