به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صدای انفجاری شدید بعد از ظهر امروز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض به گوش رسید و منابع خبری از ادامه اختلالات شدید در تردد هوایی این فرودگاه خبر می‌دهند.

بر اساس داده‌های سامانه رهگیری پرواز «فلایت‌رادار»، در ساعات ابتدایی امروز ۸۱ پرواز در این فرودگاه لغو شده است.

اختلال در پرواز‌های فرودگاه ریاض از روز پنجشنبه شدت یافته و همچنان ادامه دارد. داده‌های فلایت‌رادار نشان می‌دهد روز جمعه نیز ۱۷۱ پرواز در فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض لغو شده بود و در مجموع طی سه روز اخیر ۵۸۷ پرواز در این فرودگاه لغو شده است.

شرکت تحلیل‌های هوانوردی «سیریوم» نیز اعلام کرده که ۴۹.۷ درصد پرواز‌های خروجی از فرودگاه ریاض در روز پنجشنبه لغو شده و حدود ۳۰۰ پرواز که قرار بود از این فرودگاه انجام شوند یا در آنجا به زمین بنشینند، لغو شدند

فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض در اطلاعیه‌ای از مسافران خواسته است پیش از عزیمت به فرودگاه، وضع پرواز خود را از طریق تماس با شرکت هواپیمایی مربوط بررسی کنند.

چندین شرکت هواپیمایی بین‌المللی نیز پرواز‌های خود به ریاض را به طور موقت تعلیق کرده‌اند؛ شرکت سنگاپور ایرلاینز آغاز پرواز‌های خود به پایتخت عربستان را تا ۲۸ مارس به تعویق انداخته و شرکت‌های ایندیگو، ایر ایندیا و فیلیپین ایرلاینز نیز پرواز‌های خود به این شهر را متوقف کرده‌اند.

این اختلالات پس از آن رخ داد که نیرو‌های مسلح یمن در پاسخ به تجاوزات رژیم سعودی، فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض را با موشک بالستیک و پهپاد هدف قرار دادند. سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد که این عملیات با موفقیت انجام شد و اصابت دقیق موشک‌ها باعث اختلال در فعالیت‌های فرودگاهی شده است.

یحیی سریع، سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن، همچنین با اعلام یک دستورالعمل جدید تأکید کرد که از این پس تمامی پرواز‌های بشردوستانه به مقصد یا از مبدأ فرودگاه ریاض، تنها در صورتی مجاز به تردد خواهند بود که مجوز رسمی از «مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه» در صنعا دریافت کنند.

بر اساس ادعای مقامات سعودی، در حمله روز پنجشنبه ۸ اکتبر به فرودگاه بین‌المللی ملک خالد ریاض، سه شهروند سعودی کشته و شماری زخمی شدند.

شرکت هواپیمایی سعودی نیز تأیید کرد که کاپیتان حمود علی الکالثمی، یکی از خلبانان این شرکت، در میان کشته‌شدگان است و یک فروند هواپیمای زمین‌گیر این شرکت آسیب دیده است؛و در زمان حادثه هیچ مسافری داخل هواپیما نبود.