به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گلاله محمدسلیمی اظهار کرد: طرح‌های ملی آموزش و استعدادیابی در رشته‌های کاراته، جودو، تکواندو و ووشو، «کودکان فعال، آینده‌ای سالم» ویژه دختران ۱۲ ساله، «گلگشت» با رویکرد طبیعت‌گردی مسئولانه، «عدالت ورزشی» ویژه مناطق حاشیه شهر‌ها و روستا‌های کم‌برخوردار و طرح تطبیقی ورزش زنان سالمند، از این جمله است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مستمر این طرح‌ها در شهرستان‌های استان، زمینه گسترش ورزش بانوان و ارتقای سطح تندرستی، تحرک و نشاط اجتماعی زنان کردستانی بیش از پیش فراهم شود.