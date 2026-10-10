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رئیس گروه ورزش بانوان ادارهکل ورزش و جوانان کردستان از اجرای طرحهای ملی ورزشی ویژه بانوان در شهرستانهای مختلف استان با هدف ارتقای سلامت، نشاط اجتماعی و توسعه عدالت ورزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، گلاله محمدسلیمی اظهار کرد: طرحهای ملی آموزش و استعدادیابی در رشتههای کاراته، جودو، تکواندو و ووشو، «کودکان فعال، آیندهای سالم» ویژه دختران ۱۲ ساله، «گلگشت» با رویکرد طبیعتگردی مسئولانه، «عدالت ورزشی» ویژه مناطق حاشیه شهرها و روستاهای کمبرخوردار و طرح تطبیقی ورزش زنان سالمند، از این جمله است.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد با اجرای مستمر این طرحها در شهرستانهای استان، زمینه گسترش ورزش بانوان و ارتقای سطح تندرستی، تحرک و نشاط اجتماعی زنان کردستانی بیش از پیش فراهم شود.