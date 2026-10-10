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مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق لرستان گفت:در اجرای رزمایش سراسری طرح مهتاب در شهرستان رومشکان، ۱۱۷ مورد برق غیرمجاز جمع آوری و پنج دستگاه ماینر غیرمجاز هم کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری طرح مهتاب در رومشکان گفت:با مشارکت ۳۵ گروه عملیاتی در حوزههای جمعآوری برق غیرمجاز، آزماش وبازرسی، نصب و تعویض کنتور و رسیدگی به وضعیت انشعابها، ۱۱۷ مورد برق غیرمجاز در این شهرستان شناسایی، اصلاح و جمعآوری شد.
شیرزاد جمشیدی بیان کرد: همچنین ۱۶۱ متر کابل مربوط به محلهای دارای برق غیرمجاز جمع آوری و پنج دستگاه ماینر غیرمجاز هم در شهرستان رومشکان کشف شده است.
وی افزود:در بخش توسعه و ساماندهی انشعابها، ۶۶ انشعاب جدید و ۵۷ انشعاب غیردائم نصب شد و ۱۲ دستگاه شمارشگر، ۳۴۴ دستگاه کنتور هوشمند و ۶۰ دستگاه کنتور معیوب هم نصب یا تعویض شد.
جمشیدی همچنین از نصب ۲۶ مورد فیوز محدودکننده، تست و بازرسی ۴۵ انشعاب کشاورزی و ۳۹ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی در شهرستان رومشکان خبر داد و گفت: ۱۲ انشعاب غیرمجاز مربوط به دستفروشان و خودروهای سیار هم در شهرستان رومشکان شناسایی و جمعآوری شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تأکید کرد: بازرسی از مراکز تجاری، چاههای کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی و همچنین نصب فیوزهای محدودکننده، از جمله کارهایی است که برای کنترل مصرف، جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه و مدیریت بهینه انرژی دنبال میشود.