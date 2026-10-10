

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان با اشاره به برگزاری رزمایش سراسری طرح مهتاب در رومشکان گفت:با مشارکت ۳۵ گروه عملیاتی در حوزه‌های جمع‌آوری برق غیرمجاز، آزماش وبازرسی، نصب و تعویض کنتور و رسیدگی به وضعیت انشعاب‌ها، ۱۱۷ مورد برق غیرمجاز در این شهرستان شناسایی، اصلاح و جمع‌آوری شد.

شیرزاد جمشیدی بیان کرد: همچنین ۱۶۱ متر کابل مربوط به محل‌های دارای برق غیرمجاز جمع آوری و پنج دستگاه ماینر غیرمجاز هم در شهرستان رومشکان کشف شده است.

وی افزود:در بخش توسعه و ساماندهی انشعاب‌ها، ۶۶ انشعاب جدید و ۵۷ انشعاب غیردائم نصب شد و ۱۲ دستگاه شمارشگر، ۳۴۴ دستگاه کنتور هوشمند و ۶۰ دستگاه کنتور معیوب هم نصب یا تعویض شد.

جمشیدی همچنین از نصب ۲۶ مورد فیوز محدودکننده، تست و بازرسی ۴۵ انشعاب کشاورزی و ۳۹ انشعاب مربوط به مساجد و اماکن مذهبی در شهرستان رومشکان خبر داد و گفت: ۱۲ انشعاب غیرمجاز مربوط به دست‌فروشان و خودروهای سیار هم در شهرستان رومشکان شناسایی و جمع‌آوری شد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان لرستان تأکید کرد: بازرسی از مراکز تجاری، چاه‌های کشاورزی، ورودی شهرها و محورهای روستایی و همچنین نصب فیوزهای محدودکننده، از جمله کارهایی است که برای کنترل مصرف، جلوگیری از سوءاستفاده از شبکه و مدیریت بهینه انرژی دنبال می‌شود.