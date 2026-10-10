به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، نایب‌رئیس مؤسسه خیریه جهش، گفت: این مجموعه در هفت طبقه با زیربنای ۲ هزار و ۷۱۰ متر مربع با هدف توسعه خدمات آموزشی، توانبخشی، حرفه‌آموزی و حمایت از افراد دارای معلولیت ذهنی ساخته شده است.

یوسف جلالی افزود: در این مرکز کارگاه‌های معرق‌کاری، چرم‌دوزی، قالی‌بافی، گلیم‌بافی و گیوه‌بافی فعال است و محصولات تولیدی مددجویان در نمایشگاه‌ها عرضه می‌شود.

نایب‌رئیس مؤسسه خیریه جهش با اشاره به ارائه خدمات مددکاری به ۵۵۰ نفر و فعالیت مراقبان آموزش‌دیده در منازل مددجویان گفت: روزانه حدود ۱۰۰ نفر برای دریافت خدمات آموزشی و توانبخشی به این مرکز مراجعه می‌کنند و با استفاده از سرویس‌های رفت‌وآمد مرکز، دسترسی آنان به خدمات تسهیل شده است.

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مدیرکل بهزیستی هرمزگان نیز با اشاره به آمار افراد دارای معلولیت در استان گفت: در هرمزگان ۳۲ هزار نفر دارای معلولیت هستند که از این تعداد، ۹ هزار و ۳۶۰ نفر دارای معلولیت ذهنی شناخته شده‌اند.

جهانشاهی افزود: در استان هرمزگان ۲۱ مرکز روزانه آموزشی با محوریت آموزش، آگاه‌سازی، توانبخشی و اجرای برنامه‌های هنری و فرهنگی فعالیت می‌کنند که پنج مرکز از این تعداد، مراکز حرفه‌آموزی هستند.

وی گفت: با توسعه زیرساخت‌ها در شهرستان‌های استان و تقویت مهارت‌های افراد دارای معلولیت، زمینه بهره‌مندی بیشتر آنان از خدمات آموزشی و توانبخشی فراهم شود.

استاندار هرمزگان نیز با تأکید بر ضرورت توانمندسازی افراد دارای معلولیت گفت: فراهم کردن زمینه کارآفرینی برای این افراد، تنها به استخدام در دستگاه‌های اجرایی محدود نمی‌شود، بلکه تولید محصول، حضور مؤثر در جامعه و ایجاد فرصت‌های اقتصادی نیز از مصادیق مهم توانمندسازی است.

محمد آشوری افزود: این مرکز نمونه‌ای از مشارکت اجتماعی در توانمندسازی افراد دارای معلولیت ذهنی است و باید با گسترش چنین اقداماتی در دیگر شهرستان‌های استان، زمینه ایجاد اشتغال و افزایش مشارکت اجتماعی این افراد فراهم شود.

وی همچنین از پیش‌بینی حمایت مالی برای کمک به ایجاد اشتغال در این مجموعه خبر دادو گفت: مرکز حرفه‌آموزی معلولان ذهنی جهش از سال ۱۳۸۰ در بندرعباس فعالیت می‌کند و خدمات آموزشی، حرفه‌آموزی و حمایتی به افراد دارای معلولیت ذهنی ارائه می‌دهد.