به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و آغاز هفته پرستار در مراسم تجدید میثاق ۱۵۰ پرستار مشهدی با میثاق با رهبر معظم انقلاب اسلامی که در رواق دار الهدایه حرم مطهر رضوی برگزار شد، گفت: امروز نخسین روز آغاز هفته پرستار است به همین مناسبت همراه با پرستاران مشهدی به نیابت از پرستاران کشور با حضور در حرم مطهر رضوی برای عرض سلام و اعلام بیعت با مولایمان حضرت امام رضا (ع) و تجدید میثاق با قائد و رهبر شهیدمان مشرف شدیم.

دکتر عباس عبادی افزود: خوشبختانه معوقات پرستاری در حوزه تعرفه گذاری نسبت به سنوات گذشته به حداقل ممکن رسیده و امید است در برنامه‌های آتی و پیش بینی تعرفه سال ۱۴۰۶ و پیشنهادات ردیف‌های بودجه‌ای، مورد تصویب مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.

وی ادامه داد: همچنین پیش‌بینی ما یک ردیف اختصاصی برای پانسیون‌های پرستاری خواهد بود.

عبادی با اشاره به پیشنهاد معافیت مالیاتی پرستاران و ثابت نگه داشتن آن گفت: امید است مجلس شورای اسلامی در این خصوص نیز همکاری کند.