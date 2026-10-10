به همت مهندسان و متخصصان کشور راکتور بزرگ پلیمریزاسیون پتروشیمی در فارس ساخته و برای نصب در پتروشیمی عسلویه آماده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به همت مهندسان و متخصصان کشور راکتور بزرگ پتروشیمی در فارس ساخته و برای نصب در پتروشیمی عسلویه آماده شد.

مدیر عامل این شرکت گفت: این راکتور که ۵۰۰ تن وزن و۴۰ متر طول دارد به صورت کاملا تخصصی به دست متخصصان کشورمان ساخته شده است.

مهدی قطبی افزود: پیش از این فناوری ساخت این راکتور در دست سه کشور بود.

قطبی گفت: راکتور پلیمریزاسیون برای تولید پلیمر در صنایع پتروشیمی کاربرد دارد و قرار است در منطقه عسلویه نصب شود.