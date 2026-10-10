نشست تخصصی «تبیین چارچوب حفاظت و مداخله در روستا-محله تاریخی جعفرآباد با حضور مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، مسئولان شهری، اعضای شورای فنی میراث فرهنگی استان و جمعی از متخصصان و کنشگران حوزه میراث فرهنگی و مرمت برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، این نشست به میزبانی شهرداری مجومرد و اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اشکذر و به همت پایگاه میراث مردمی بافت تاریخی مجومرد و انجمن رباط مجومرد برگزار شد.

در این برنامه، رستگاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان یزد، شهردار و جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر مجومرد، اعضای شورای فنی میراث فرهنگی استان یزد و شماری از فعالان و کنشگران حوزه میراث فرهنگی و مرمت حضور داشتند.



در جریان این نشست، حاضران پس از بازدید میدانی از روستا-محله تاریخی جعفرآباد، به بررسی و شناسایی ارزش‌های بنیادین، ویژگی‌های تاریخی و فرهنگی و ظرفیت‌های کالبدی این محدوده پرداختند.

همچنین پیشنهاد‌هایی درباره چارچوب‌ها، شیوه‌ها و دستورالعمل‌های حفاظت و مداخله در این بافت ارزشمند ارائه شد؛ پیشنهاد‌هایی که بر ضرورت شناخت دقیق زمینه، توجه به ویژگی‌های بومی و تاریخی و حفظ روایت و هویت مکان در تمامی مراحل حفاظت، مرمت و احیا تأکید داشتند.



یکی از محور‌های اصلی این نشست، تأکید بر ضرورت شناخت همه‌جانبه زمینه پیش از هرگونه اقدام اجرایی بود؛ رویکردی که بر اساس آن، تصمیم‌گیری درباره حفاظت و مداخله در بافت‌های تاریخی باید با درک دقیق ارزش‌ها، ویژگی‌ها، لایه‌های تاریخی و روایت‌های شکل‌گرفته در بستر مکان صورت گیرد. بر این اساس، تدوین چارچوب‌های مداخله متناسب با ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد روستا-محله جعفرآباد می‌تواند زمینه‌ساز حفاظت اصولی و احیای پایدار این میراث ارزشمند باشد.



این نشست از آن جهت اهمیت دارد که به‌جای آغاز مستقیم اقدامات اجرایی، ابتدا بر بررسی وضعیت موجود، تبیین ارزش‌ها و ارائه پیشنهاد‌های متناسب با زمینه متمرکز شده است؛ رویکردی که می‌تواند گامی مؤثر در جهت ارتقای کیفیت تصمیم‌گیری‌های حفاظتی و مرمتی و الگویی قابل‌توجه در سطح استانی و ملی باشد.