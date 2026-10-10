نخستین جشنواره گردو و عسل «اَغوزماز» با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و زنبورداری سوادکوه و حمایت از تولیدکنندگان محلی، در روستای سیمت این شهرستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، نخستین جشنواره گردو و عسل «اَغوزماز» با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و زنبورداری سوادکوه و حمایت از تولیدکنندگان محلی، در روستای سیمت این شهرستان برگزار شد؛ رویدادی که عرضه مستقیم محصولات بومی و توسعه بازار فروش آنها را دنبال می‌کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه، در حاشیه این جشنواره گفت: این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی، باغی و زنبورداری شهرستان و فراهم کردن زمینه عرضه مستقیم محصولات بومی برگزار شد.

عباسعلی پورمند، افزود: در این جشنواره غرفه‌هایی برای عرضه گردو، عسل و دیگر محصولات باغی و کشاورزی منطقه برپا شد تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را بدون واسطه به مصرف‌کنندگان عرضه کنند.

پورمند با اشاره به آثار اقتصادی عرضه مستقیم محصولات گفت: حذف واسطه‌ها می‌تواند ضمن افزایش سهم تولیدکنندگان از درآمد فروش، هزینه‌های خرید را برای مصرف‌کنندگان کاهش دهد و به رونق اقتصاد روستایی کمک کند.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه با اشاره به ظرفیت‌های این شهرستان در تولید گردو و عسل اظهار کرد: برگزاری جشنواره‌های محلی می‌تواند به معرفی محصولات بومی، تقویت بازار فروش و ایجاد فرصت‌های بیشتر برای عرضه تولیدات کشاورزان، باغداران و زنبورداران کمک کند.

وی افزود: سوادکوه از ظرفیت مناسبی برای تولید گردو و عسل برخوردار است و توسعه زنجیره ارزش این محصولات و حمایت از تولیدکنندگان می‌تواند زمینه تقویت جایگاه آنها در بازار استان را فراهم کند.

پورمند همچنین تجلیل از بهره‌برداران نمونه را فرصتی برای تشویق فعالان بخش کشاورزی و زنبورداری دانست و بر اهمیت توجه به ارتقای کیفیت و کمیت محصولات تأکید کرد.

در جریان این جشنواره، از بهره‌برداران نمونه گردو، زنبورداران برتر و همکاران مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه تجلیل شد. غرفه‌های عرضه محصولات بومی و صنایع دستی نیز در معرض بازدید شرکت‌کنندگان قرار گرفت.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی سوادکوه در پایان از برگزارکنندگان جشنواره، مسئولان اجرایی شهرستان، دهیار و اعضای شورای اسلامی روستای سیمت و مردم این روستا قدردانی کرد.