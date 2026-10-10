دولت پاکستان، ممنوعیت تجمعات در اسلام آباد را همزمان با احتمال راهپیمایی هواداران حزب تحریک انصاف به سوی پایتخت پاکستان را اعلام کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ اسلام آباد، دولت، با هشدار درباره اجرای ماده ۱۴۴ قانون کیفری پاکستان، هرگونه تجمع در پایتخت را ممنوع اعلام کرد و از برخورد قانونی با متخلفان خبر داد؛ این هشدار در شرایطی صادر شده است که حرکت هواداران حزب تحریک انصاف از ایالت خیبرپختونخوا در اعتراض به سیاست‌های دولت در بخش‌های مختلف به سوی اسلام آباد آغاز شده است.

اداره منطقه‌ای پایتخت پاکستان اعلام کرد: با توجه به اجرای ماده ۱۴۴ قانون جزایی، برگزاری هرگونه تجمع و گردهمایی در اسلام آباد ممنوع است و با افرادی که این محدودیت‌ها را نقض کنند، مطابق قانون برخورد خواهد شد.

بر اساس اعلام مقام‌های محلی علاوه بر ماده ۱۴۴، قانون تجمعات مسالمت آمیز و نظم عمومی مصوب سال ۲۰۲۴ نیز برای محدود کردن تجمعات در پایتخت اجرا می‌شود.

به گفته اداره منطقه‌ای اسلام آباد، متخلفان بر اساس این قانون ممکن است به سه سال حبس محکوم شوند.

این هشدار در حالی صادر شده است که احتمال برگزاری راهپیمایی هواداران حزب تحریک انصاف به سوی اسلام آباد مطرح است. مقام‌های محلی از شهروندان خواسته‌اند از شرکت در تجمعات غیرقانونی خودداری کنند و با نیرو‌های امنیتی همکاری داشته باشند.

اداره منطقه‌ای اسلام آباد همچنین تاکید کرد با هرگونه فعالیت مغایر با محدودیت‌های اعلام شده، برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.