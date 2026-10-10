به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، ششمین مرحله اردوی آماده‌سازی تیم ملی هندبال بانوان ایران ۲۱ تا ۲۸ مهر به میزبانی استان اصفهان و در شهرستان فولادشهر برگزار خواهد شد.

بر همین اساس کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان ۲۲ بازیکن را برای حضور در این اردو دعوت کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

زینب بذرافکن، فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، بهار ایزدگشب، ثمین کریمی، حدیثه نوروزی، مائده عشاقی، زهرا فتوتی، نگار زنده‌بودی، آسمان بدوی، الناز قاسمی، مبینا حسن‌نژاد، مهربان بدوی، شهرزاد نصوحی، عارفه حقیقت‌جو، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، الهه نیکان، لیلا حسینی، آرزو کیانی‌آرا، رویا نوروزی و ملیکا محمدی

تیم ملی هندبال بانوان ایران خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان در قزاقستان آماده می‌کند.