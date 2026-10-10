به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، رئیس آتش‌نشانی آبادان، گفت: حوالی ساعت ۱۶:۳۰ وقوع آتش‌سوزی به آتش‌نشانی بخش اروندکنار گزارش شد و دو گروه اطفای حریق و یک گروه امداد و نجات به محل حادثه اعزام شدند.

علی احمدیان، افزود: نیروهای آتش‌نشانی در حال تلاش برای مهار حریق هستند و اداره بندر آبادان نیز خودروهایی را برای کمک به عملیات به محل اعزام کرده است. این خودروها در حال انجام عملیات خنک‌کاری و کنترل حریق هستند.

او با اشاره به آمادگی آتش‌نشانی آبادان برای پشتیبانی از نیروهای اروندکنار ادامه داد: در صورت اعلام نیاز، خودروهای آتش‌نشانی آبادان برای کمک به عملیات اعزام خواهند شد.

۱۷ مهر نیز یکی از نخلستان‌های اروندکنار دچار آتش‌سوزی شد که با تلاش نیروهای آتش‌نشانی مهار شد.