در نشست بررسی عملکرد کمیته ارتقای کیفیت سیمای شهری کرمانشاه، بر افزایش آگاهی عمومی درباره اصول معماری و طراحی شهری و هماهنگی نهاد‌های مسئول برای بهبود کیفیت فضا‌های شهری تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، عملکرد کمیته ارتقای کیفیت سیما و منظر استان کرمانشاه با حضور مدیران حوزه شهرسازی، نمایندگان شهرداری، سازمان همیاری شهرداری‌ها و عضو دانشگاهی این کمیته بررسی شد.

سید احمد حسینی‌نیا، مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش، آگاهی‌بخشی به شهروندان و اطلاع‌رسانی قابل‌فهم درباره مصوبات شهرسازی را از عوامل مؤثر در بهبود منظر شهری دانست.

وی بر برگزاری همایش‌های تخصصی برای ایجاد تعامل میان مردم، کارشناسان و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد.

حسینی‌نیا همچنین پیشنهاد داد طراحی نمای طرح‌های شاخص شهرداری‌ها با نظر کمیته استانی بررسی و در موارد لازم، تأیید این کمیته در فرایندهای مرتبط با کمیسیون ماده پنج پیش‌بینی شود.

به گفته وی، رعایت اصول معماری نما، از جمله تناسب اجزا، ریتم، تکرار و میزان بازشوها، در کیفیت محیط شهری و تجربه شهروندان نقش مهمی دارد.

وی با اشاره به تأثیر فضای شهری بر ارتباط انسان با محیط، خواستار توجه بیشتر به چگونگی شکل‌گیری فضاها و هویت مکان‌ها شد.

مدیرکل دفتر ترویج معماری، طراحی شهری و بافت‌های واجد ارزش در پایان، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و مشارکت مردم را از الزامات بهبود پایدار سیمای شهری دانست.