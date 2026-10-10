به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ حسین دارابیان، دانش‌آموز روستای آب‌انار آبدانان در کنکور سراسری امسال موفق به کسب رتبه ۷۶ شد.

روستای آب‌انار در حدود ۶۰ کیلومتری آبدانان قرار دارد و با وجود کمبود امکانات آموزشی، استعداد‌های درخشانی را در خود پرورش داده است.

حسین دارابیان به دلیل نداشتن دبیرستان در روستای محل سکونتش؛ هر روز حدود ۴۰ کیلومتر مسیر رفت‌وبرگشت را طی می‌کند تا در دبیرستان ابوذر مورموری به تحصیل بپردازد.

این دانش‌آموز با اراده، پشتکار توانست؛ محدودیت‌ها را پشت سر بگذارد و به این موفقیت دست یابد.

رادان، مدیر آموزش‌وپرورش آبدانان؛ تلاش و پشتکار دانش‌آموز و همت مربیان و معلمان را از عوامل کسب این رتبه عنوان کرد.

والدین وی نیز ایجاد محیطی آرام و تقویت امید و انگیزه در فرزندشان را از عوامل مؤثر در این موفقیت دانستند.