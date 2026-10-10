به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، کاروان تیم فوتبال استقلال ساعت ۱۶:۳۰ امروز (۱۸ مهر) با پرواز اختصاصی از فرودگاه مهرآباد تهران عازم دوحه قطر شد تا خود را برای دیدار مقابل الغرافه در هفته دوم رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا آماده کند.

فراهم شدن امکان سفر مستقیم و اختصاصی آبی‌پوشان به قطر، حاصل پیگیری‌های علی تاجرنیا، رئیس هیئت‌مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال و همکاری و همراهی نهاد‌های دولتی و خصوصی و همچنین سفارت جمهوری اسلامی ایران در قطر بود؛ مجموعه اقداماتی که شرایط لازم برای انجام این سفر را در کوتاه‌ترین مسیر ممکن فراهم کرد.

در شرایطی که محدودیت‌های موجود، سفر‌های بین‌المللی تیم‌های ورزشی را با دشواری‌هایی همراه کرده است، فراهم شدن پرواز مستقیم برای کاروان استقلال، نقش مهمی در تسهیل روند سفر، کاهش خستگی بازیکنان و فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای حضور در مسابقه‌ای مهم و بین‌المللی دارد.