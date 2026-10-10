مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از جابه جایی بیش از ۶ میلیون تن کالا در قالب ۴۵۰ هزار بارنامه از ابتدای امسال تا پایان شهریور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ فریبرز مرادی گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریور، ۶ میلیون و ۷۰ هزار تن بار با صدور ۴۵۰ هزار بارنامه در جاده‌های گیلان جابه‌جا شدند.

وی افزود: در حال حاضر ۹ هزار و ۲۵۵ راننده با ۷ هزار و ۳۲۱ خودرو ناوگان باری در بخش حمل و نقل کالا و بار در جاده‌های گیلان فعالیت می‌کنند.

مدیرکل راهداری و حمل نقل جاده‌ای گیلان گفت: ۱۸۰ شرکت حمل و نقل کالا و ۳ پایانه بار دولتی و یک پایانه بار خصوصی در استان جابه جایی بار را در استان برعهده دارند.