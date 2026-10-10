مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن در بازدید از شهرک شهید انتظاریان اردکان، بر هماهنگی میان پیشرفت ساخت واحد‌های مسکونی و ایجاد امکانات ضروری تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی نبیان، مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، در سفر به استان یزد از شهرک ۱۲۰ هکتاری شهید انتظاریان اردکان بازدید کرد.

در این بازدید، مسائل مربوط به توسعه زیرساخت‌ها و رفع نیازهای خدماتی این مجموعه با حضور مسئولان محلی بررسی شد.

تأمین برق، اجرای شبکه فاضلاب و تکمیل عملیات آماده‌سازی مرحله دوم شهرک، از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در این نشست بود.

بر اساس تصمیم‌های اتخاذشده، تأمین منابع مالی اجرای زیرساخت برق از سوی سازمان ملی زمین و مسکن پیگیری می‌شود و عملیات آسفالت معابر و اجرای جوی و جدول نیز در دستور کار قرار دارد.

اجرای شبکه فاضلاب شهرک نیز بر عهده شرکت چادرملو گذاشته شده است.

در بخش خدمات عمومی، جانمایی مسجد و واحدهای تجاری و همچنین تأمین فضای آموزشی و انتظامی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس سازوکار تعیین‌شده، هزینه ساخت مدرسه به‌صورت مساوی میان سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور تقسیم می‌شود.

برای ساخت کلانتری نیز در صورت تأیید نیاز، زمین از سوی سازمان ملی زمین و مسکن تأمین خواهد شد؛ همچنین سهم مشارکت مالی این سازمان ۴۰ درصد و سهم فراجا ۶۰ درصد پیش‌بینی شده است.

نبیان همچنین با اشاره به تفاهم وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای ساخت ۱۸۰ هزار واحد مسکن کارگری اعلام کرد: تاکنون زمین مورد نیاز برای ۹۶ هزار واحد تأمین شده است.

وی بر ضرورت هم‌زمانی توسعه خدمات زیربنایی و روبنایی با ساخت واحدهای مسکونی تأکید کرد تا ساکنان هنگام بهره‌برداری از خانه‌ها، با کمبود امکانات ضروری روبه‌رو نشوند.