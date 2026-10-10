به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی با اشاره به ظرفیت تولیدی جامعه عشایری شهرستان گفت: در حال حاضر ۱۵۰ خانوار عشایری در سوادکوه شمالی فعالیت دارند که با تلاش مستمر و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دامپروری، نقش مهمی در تولید محصولات دامی و تأمین نیاز‌های غذایی ایفا می‌کنند.

علی نوری‌نژاد افزود: بر اساس آمار موجود، عشایر شهرستان سالانه ۹۰۰ تن شیر و یک‌هزار و ۲۰۰ تن گوشت تولید می‌کنند که این میزان تولید، بیانگر جایگاه مهم جامعه عشایری در اقتصاد کشاورزی و دامپروری منطقه است.

وی با اشاره به خدمات حمایتی ارائه‌شده به عشایر در سال‌های اخیر اظهار کرد: در راستای بهبود شرایط زندگی و فعالیت دامداری عشایر، اقداماتی از جمله مرمت آبشخور‌های دام، بهسازی و مرمت چشمه‌ها، ترمیم جاده‌های دسترسی و توزیع پنل‌های خورشیدی با همکاری سازمان جهاد کشاورزی و امور عشایر استان انجام شده است.

علی نژاد ادامه داد: تأمین و بهسازی زیرساخت‌های مورد نیاز عشایر، به‌ویژه دسترسی به آب، راه و انرژی، نقش مؤثری در تسهیل فعالیت‌های دامداری، کاهش دشواری‌های زندگی در مناطق عشایری و افزایش پایداری تولید دارد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه شمالی تأکید کرد: عشایر از تلاشگران ارزشمند عرصه تولید هستند و حمایت از این جامعه، علاوه بر کمک به بهبود معیشت خانوار‌های عشایری، در حفظ ظرفیت‌های دامپروری، تقویت تولید داخلی و تأمین امنیت غذایی نیز اهمیت فراوانی دارد. مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری دستگاه‌های مرتبط، پیگیری مسائل و نیاز‌های این قشر زحمتکش را در چارچوب وظایف خود دنبال می‌کند.