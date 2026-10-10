به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار در حاشیه نشست ملاقات چهره‌به‌چهره با شهروندان، بر ضرورتِ کاهشِ فاصله میانِ مردم و مسئولان و حل فوریِ چالش‌هایِ مراجعان تأکید کرد.

دکتر رحمانی در جریان برگزاری دیدار عمومی این هفته که طبق روالِ شنبه‌هایِ هر هفته با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی برگزار شد، با جمعی از شهروندان به گفت‌وگوی مستقیم پرداخت.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به اهمیتِ این نشست‌ها برای پایش وضعیتِ جامعه گفت: «در دیدار امروز، مسائل و درخواست‌های ۱۵ نفر از مراجعه‌کنندگان به صورت موردی و با حضور مدیرانِ دستگاه‌هایِ مربوطه بررسی و هماهنگی‌های لازم برای رفع مشکلات انجام شد.»

وی با برشمردن محور‌های اصلیِ مطالباتِ مطرح شده توسط شهروندان، افزود: «درخواستِ دریافتِ تسهیلات، رفع موانعِ پیش‌رویِ طرح‌های پرورش ماهی، مباحث مربوط به واگذاری زمین و اختلافات مرزی، از جمله مهم‌ترین مواردی بود که در این جلسه مطرح و راهکار‌های اجرایی برای تسریع در حل آنها ارائه شد.»

مقام عالی دولت در استان، در بخش دیگری از سخنان خود خطاب به مدیران دستگاه‌های اجرایی حاضر در جلسه، دستورات صریحی صادر کرد. وی با تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیریِ مدیران باید در عمل نمود داشته باشد، تصریح کرد: «همه مدیران موظف هستند مشکلات مردم را در سریع‌ترین زمان ممکن مرتفع کنند؛ چرا که این امر، علاوه بر گره‌گشایی از کارِ شهروندان، موجبِ اعتمادسازی و تقویتِ نگاهِ مثبت به مجموعه دولت شده و از سوی دیگر، سرمایه اجتماعی را در استان افزایش می‌دهد.»