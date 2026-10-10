منابع رسانه‌ای از حملات هوایی و موشکی عربستان سعودی به مناطق مختلف یمن، از جمله استان عمران، منطقه باب‌المندب و روستاهای مسکونی در استان صعده خبر دادند.

حملات هوایی و موشکی عربستان به مناطق مختلف یمن

حملات هوایی و موشکی عربستان به مناطق مختلف یمن

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه المیادین گزارش داد که چهار حمله هوایی عربستان سعودی، شهرستان «حرف سفیان» در استان «عمران»، واقع در شمال صنعا، پایتخت یمن را هدف قرار داد.

شبکه المسیره نیز گزارش داد که جنگنده‌های عربستان سعودی چهار حمله هوایی به منطقه باب‌المندب انجام داده‌اند. همچنین شبکه المسیره از حمله موشکی عربستان به روستا‌های مسکونی در شهرستان مرزی رازح در استان صعده خبر داد. تاکنون گزارشی درباره میزان خسارت‌های احتمالی و شمار قربانیان این حملات منتشر نشده است.