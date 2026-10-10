

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار در این گردهمایی با اشاره به اینکه بسیاری از دانش آموزان وقت خود را در فضای مجازی می‌گذرانند افزود: ایجاد چنین فضایی در ورزش بسیار ارزمند است.

بابایی افزود: رهبر شهید بر ورزش پهلوانی بسیار تاکید داشتند و وزارت اموزش و پرورش نیز اهتمام ویژه‌ای در این زمینه دارد.

وی عنوان کرد: استان یزد استانی پیشتاز در ورزش پهلوانی دانش اموزان رقم خورده است و استان هم حمایت می‌کند.

استاندار گفت: ما باید فرزندان خود را بر سر سفره ورزش بنشانیم نه برسر سفره فضا‌های مجازی و شبکه‌های مجازی که مضرات زیادی دارد.

معاون تربیت بدنی و سلامت وزرات اموزش و پرورش گفت: یکی از برنامه‌های وزارت در دستور کار دارد با رویکرد عدالت، کیفیت و هویت اجرای طرح پهلوان سعید است.

جعفری گفت: تلاش کرده‌ایم تا کانون‌های پهلوان سعید را در کل کشور اجرا کنیم و تاکنون ۲۴۷ کانون پهلوان سعید طراحی شده است که تعداد ده تا از آن‌ها به استان یزد تعلق گرفته است و با تلاش آموزش و پرورش این تعداد به ۱۴ کانون رسیده است.

در این گردهمایی دانش آموزان به اجرای ورزش زورخانه‌ای و پهلوانی پرداختند.

