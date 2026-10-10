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جشنواره مهر پهلوانی با حضور سه هزار نفر از دانش آموزان فعال در زمینه ورزش پهوانی و زورخانهای در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، استاندار در این گردهمایی با اشاره به اینکه بسیاری از دانش آموزان وقت خود را در فضای مجازی میگذرانند افزود: ایجاد چنین فضایی در ورزش بسیار ارزمند است.
بابایی افزود: رهبر شهید بر ورزش پهلوانی بسیار تاکید داشتند و وزارت اموزش و پرورش نیز اهتمام ویژهای در این زمینه دارد.
وی عنوان کرد: استان یزد استانی پیشتاز در ورزش پهلوانی دانش اموزان رقم خورده است و استان هم حمایت میکند.
استاندار گفت: ما باید فرزندان خود را بر سر سفره ورزش بنشانیم نه برسر سفره فضاهای مجازی و شبکههای مجازی که مضرات زیادی دارد.
معاون تربیت بدنی و سلامت وزرات اموزش و پرورش گفت: یکی از برنامههای وزارت در دستور کار دارد با رویکرد عدالت، کیفیت و هویت اجرای طرح پهلوان سعید است.
جعفری گفت: تلاش کردهایم تا کانونهای پهلوان سعید را در کل کشور اجرا کنیم و تاکنون ۲۴۷ کانون پهلوان سعید طراحی شده است که تعداد ده تا از آنها به استان یزد تعلق گرفته است و با تلاش آموزش و پرورش این تعداد به ۱۴ کانون رسیده است.
در این گردهمایی دانش آموزان به اجرای ورزش زورخانهای و پهلوانی پرداختند.