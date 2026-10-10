به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از اسلام آباد، نیرو‌های امنیتی پاکستان از هلاکت ۱۰ تروریست جدایی طلب بلوچ در جریان عملیات اطلاعاتی نیرو‌های امنیتی در منطقه «بارخان» ایالت بلوچستان خبر داد.

به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»، بخش مبارزه با تروریسم پلیس پاکستان اعلام کرد: نیرو‌های امنیتی این کشور در چارچوب عملیات «رد الفتنه ۳» و بر اساس اطلاعات موثق، عملیاتی را در منطقه «راره شم» از توابع شهرستان بارخان در ایالت بلوچستان اجرا کردند که طی آن ۱۰ تروریست جدایی طلب بلوچ کشته شدند.

بر اساس این گزارش، نیرو‌های امنیتی در جریان این عملیات مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز از محل درگیری کشف و ضبط کردند.

همچنین دو نفر از نیرو‌های پلیس مبارزه با تروریسم پاکستان در جریان این عملیات زخمی شدند.

مقام‌های امنیتی پاکستان اعلام کردند: نیرو‌های امنیتی، پلیس و اداره مبارزه با تروریسم به عملیات مشترک خود علیه گروه‌های تروریستی در ایالت بلوچستان ادامه می‌دهند.