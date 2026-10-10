معرفی سرپرست جدید معاونت برنامهریزی و توسعه فرمانداری بهارستان
آیین تکریم و معارفه معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری بهارستان با حضور عبدالحمید شرفی، فرماندار شهرستان، و رؤسای ادارات برگزار شد. در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات شهرام فارغی، مهران کتابی بهعنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ فرماندار بهارستان در این مراسم، نظارت بر بازار، مقابله با گرانفروشی و احتکار، حمایت از تولید و رفع موانع سرمایهگذاری را از اولویتهای این معاونت برشمرد و بر هماهنگی دستگاههای اجرایی و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.
شهرام فارغی در حال حاضر معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری بهارستان است.