معرفی سرپرست جدید معاونت برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان

آیین تکریم و معارفه معاون برنامه‌ریزی و توسعه فرمانداری بهارستان با حضور عبدالحمید شرفی، فرماندار شهرستان، و رؤسای ادارات برگزار شد. در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات شهرام فارغی، مهران کتابی به‌عنوان سرپرست این معاونت معرفی شد.