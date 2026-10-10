وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اهمیت پوشش تحصیلی در سراسر کشور به ویژه در روستا‌ها و مناطق عشایری تصریح کرد: در حال حاضر ۱۰۴ مدرسه تک دانش آموزی در مناطق عشایری و نزدیک به هزار مدرسه در روستا‌ها داریم.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار گروه کشاورزی و روستا، توسعه عدالت آموزشی را محور اساسی فعالیت‌های وزارت آ»وزش و پرورش خواند و گفت: توسعه عدالت آموزشی زیرساخت برقراری عدالت در سایر عرصه هاست و در این زمینه، نخستین مواردی که به ذهن می‌آید، توسعه امکانات آموزشی در روستا‌ها و مناطق عشایری است.

وزیر آموزش و پرورش امروز شنبه ۱۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندی‌های روستایی و عشایری، برقراری مدارس تک نفره در این مناطق را یکی از جلوه‌های تلاش برای تحقق عدالت آموزشی توصیف کرد و افزود: امروز در کشور ۱۰۴ مدرسه عشایری تک‌دانش‌آموز دایر است و در سایر مناطق نیز بیش از هزار مدرسه با یک دانش آموز فعالیت می‌کند.

کاظمی فراهم ساختن امکان تحصیل و اعزام معلم برای حتی یک دانش آموز را مایه افتخار آموزش و پرورش جمهوری اسلامی خواند و اضافه کرد: تامین هزینه‌هایی مانند هزینه رفت و آمد دانش آموزان و امکان تحصیل آنها در مقاطع بالاتر نیز از جمله فعالیت‌های آموزش و پرورش در روستا‌ها و مناطق عشایری است و در این زمینه بیش از ۱۷۰ مدرسه شبانه روزی دایر است.

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد؛ در صورت لزوم تعداد این مدارس افزایش خواهد یافت.