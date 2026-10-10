دانشگاه فرهنگیان در راستای کیفیت بخشی به نیروی انسانی و به منظور ارتقا سطح ورودی دانشجومعلمان با تمرکز بر استعداد‌های برتر دانش آموزی، در سال تحصیلی ۱۴۰۵ اقدام به جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی می کند.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دانشگاه فرهنگیان در نظر دارد در راستای کیفیت بخشی به نیروی انسانی و به منظور ارتقا سطح ورودی دانشجومعلمان با تمرکز بر استعداد‌های برتر دانش آموزی، در سال تحصیلی ۱۴۰۵ اقدام به جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی کند.

بر این اساس به اطلاع علاقمندان ورود به دانشگاه فرهنگیان از طریق آئین نامه استعداد‌های برتر ملی در حوزه‌های علمی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، هنری، تربیتی، قرآنی و ورزشی در دانشگاه فرهنگیان می‌رساند؛ ثبت نام دومین دوره پذیرش استعداد‌های برتر ملی از ساعت ۱۰ صبح روز شنبه ۱۸ مهرماه لغایت ساعت ۲۴ چهارشنبه ۲۲ مهرماه از طریق سامانه پذیرش استعداد‌های برتر ملی به نشانی https://reg.cfu.ac.ir انجام می‌پذیرد.

به موجب ماده ۳ دستورالعمل اجرایی آیین نامه " جذب و پذیرش استعداد‌های برتر ملی، متقاضیان باید واجد شرایط یک یا حداکثر دو گروه از حوزه‌های استعداد برتر دانش اموزی ذیل باشند.

گروه اول: راه یافتگان به المپیاد‌های علمی و دارندگان مدال‌های کشوری المپیاد‌ها

گروه دوم: برگزیدگان مسابقات رسمی قرآنی کشوری

گروه سوم: برگزیدگان مسابقات فرهنگی هنری کشوری

گروه چهارم: برگزیدگان مسابقات رسمی ورزشی کشوری

گروه پنجم: برگزیدگان جشنواره‌ها و رویداد‌های رقابتی معتبر بنیاد ملی نخبگان

گروه ششم: برگزیدگان جشنواره‌های فنی مهارتی و المپیاد ملی مهارت) جشنواره پژوهش سرا‌های دانش آموزی)

گروه هفتم: برگزیدگان مسابقات رسمی سازمان ملی استعداد‌های درخشان در سطح ملی

گروه هشتم: برگزیدگان مسابقات و جشنواره‌های معتبر ملی حوزوی

گروه نهم: حافظان قرآن

گفتنی است متقاضیان در صورت احراز صلاحیت‌های عمومی (گزینش) و کسب حدنصاب مورد نیاز در فرایند بررسی و انجام ارزیابی شایستگی معلمی می‌توانند در صورت اعلام قبولی نهایی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور به عنوان دانشجومعلم در دانشگاه فرهنگیان تحصیل نمایند.

به داوطلبان توصیه می‌شود قبل از هرگونه اقدام و ورود به سامانه، ضمن مطالعه دقیق مفاد دفترچه راهنمای ثبت نام نسبت به ورود اطلاعات صحیح منطبق با مدارک خود و انتخاب کدرشته محل طبق جداول شماره (۴) اقدام فرمایند.