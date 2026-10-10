دادستان عمومی و انقلاب اسلامی شهرستان دیواندره از پیگیری جدی پرونده رفتار نامناسب منتسب به یکی از مربیان فوتبال این شهرستان نسبت به تعدادی از دانش‌آموزان حاضر در کلاس‌های آموزش و بازداشت متهم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، افشار امیر احمدی افزود: در وهله اول دستور دستگیری متهم صادر و از کار تعلیق شده است.

او افزود: بدیهی است حفظ امنیت جامعه، سلامت جسمی و روانی کودکان و نوجوانان و صیانت از حقوق آنان از مهم‌ترین وظایف دستگاه‌های مسئول بوده و در این زمینه هیچ‌گونه مسامحه یا اغماضی پذیرفته نخواهد بود.