\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0632\u0645\u0627\u06cc\u0634 \u062c\u0644\u0648\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0627\u0632 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631\u060c \u0647\u0645\u0628\u0633\u062a\u06af\u06cc \u0648 \u0622\u0645\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0627\u0632 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u0627\u0633\u0644\u0627\u0645\u06cc \u0628\u0648\u062f.\n