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استان اصفهان با تولید میانگین سالانه ۲۱۵ هزار تن تخم مرغ، رتبه نخست را در کشور دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول مرغ تخم گذار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه آیین بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ در دبستان دخترانه ولی عصر اصفهان گفت: در این استان، ۲۰۶ واحد با ظرفیت ۱۶ میلیون و ۲۰۰ مرغ تخم مرغ گذار فعال است.
عادله صفری با بیان اینکه پارسال ۲۰۹ هزار تن تخم مرغ در استان اصفهان تولید و به سراسر کشور صادر شد پیش بینی کرد این میزان امسال به ۲۱۵ هزار تن برسد.
کارشناس تغذیه و رژیم درمانی هم گفت: با توجه به اینکه کامل ترین، فراوانترین و ارزانترین غذای پروتئینی تخم مرغ است، یک روز جهانی برای آن در نظر گرفته شده است.
نسیم آرین افزود: تخم مرغ همه اسیدهای آمینه ضروری و بالاترین کیفیت پروتئین را در مقایسه با گوشت، حبوبات و لبنیات دارد.
وی توصیه کرد:روزانه هر انسان سالم یک عدد تخم مرغ مصرف کند، اما افراد دارای فشارخون یا چربی خون باید، مصرف را در هفته به ۳ تا ۴ عدد برسانند.
هر ساله، در روز جهانی تخم مرغ، مراقبان سلامت مدارس و مربیان بهداشت با روشهای مختلفی از جمله تهیه اعلان و برگزاری برنامه سفره سالم در مدارس سعی میکنند تا دانش آموزان به اهمیت این ماده غذایی پی برده و در برنامه غذایی خود جای دهند.
به همین مناسبت، جمعی از دانشآموزان دختر دبستانی در اصفهان گرد هم آمدند تا در فضایی شاد و صمیمی، با اهمیت تخم مرغ این ماده غذایی مقوی بیشتر آشنا شوند.