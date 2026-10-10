به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول مرغ تخم گذار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در حاشیه آیین بزرگداشت روز جهانی تخم مرغ در دبستان دخترانه ولی عصر اصفهان گفت: در این استان، ۲۰۶ واحد با ظرفیت ۱۶ میلیون و ۲۰۰ مرغ تخم مرغ گذار فعال است.

عادله صفری با بیان اینکه پارسال ۲۰۹ هزار تن تخم مرغ در استان اصفهان تولید و به سراسر کشور صادر شد پیش بینی کرد این میزان امسال به ۲۱۵ هزار تن برسد.

کارشناس تغذیه و رژیم درمانی هم گفت: با توجه به اینکه کامل ترین، فراوان‌ترین و ارزان‌ترین غذای پروتئینی تخم مرغ است، یک روز جهانی برای آن در نظر گرفته شده است.

نسیم آرین افزود: تخم مرغ همه اسید‌های آمینه ضروری و بالاترین کیفیت پروتئین را در مقایسه با گوشت، حبوبات و لبنیات دارد.

وی توصیه کرد:روزانه هر انسان سالم یک عدد تخم مرغ مصرف کند، اما افراد دارای فشارخون یا چربی خون باید، مصرف را در هفته به ۳ تا ۴ عدد برسانند.

هر ساله، در روز جهانی تخم مرغ، مراقبان سلامت مدارس و مربیان بهداشت با روش‌های مختلفی از جمله تهیه اعلان و برگزاری برنامه سفره سالم در مدارس سعی می‌کنند تا دانش آموزان به اهمیت این ماده غذایی پی برده و در برنامه غذایی خود جای دهند.

به همین مناسبت، جمعی از دانش‌آموزان دختر دبستانی در اصفهان گرد هم آمدند تا در فضایی شاد و صمیمی، با اهمیت تخم مرغ این ماده غذایی مقوی بیشتر آشنا شوند.