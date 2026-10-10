رییس هیات ورزش دانشگاهی خوزستان از برنامه‌ریزی برای برگزاری مسابقات در ۳۸ رشته ورزشی همزمان با هفته تربیت‌بدنی خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ دانشجو در این رویداد بزرگ مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدحسین مرعشیان با اشاره به برنامه‌های ویژه هفته تربیت‌بدنی در دانشگاه‌های استان اظهار کرد: با هدف توسعه ورزش دانشجویی، برنامه‌ریزی‌های مدونی برای برگزاری رقابت‌های ورزشی در رشته‌های مختلف انجام شده است که امیدواریم با مشارکت پرشور دانشجویان، شاهد رویدادی موفق باشیم.

وی با بیان اینکه زیرساخت‌های لازم برای برگزاری این حجم از مسابقات فراهم است افزود: با حمایت‌های رییس و هیات‌رییسه دانشگاه شهید چمران اهواز، تمامی امکانات مورد نیاز اعم از سالن‌های سرپوشیده، زمین‌های چمن و مسیر‌های پیاده‌روی در محیط دانشگاه تامین شده و نیازی به استفاده از اماکن ورزشی خارج از دانشگاه نداریم، خوشبختانه خوابگاه‌های دانشجویی نیز به امکانات ورزشی مجهز هستند.

مرعشیان با تاکید بر اینکه هیات ورزش‌های دانشگاهی خوزستان به‌صورت همزمان توسعه ورزش‌های همگانی و قهرمانی را دنبال می‌کند خاطرنشان کرد: بسیاری از قهرمانان ملی ما که در میادین مختلف از جمله بازی‌های آسیایی افتخارآفرینی کردند از جامعه دانشجویی استان هستند، اگرچه دانشگاه شهید چمران اهواز به عنوان دانشگاه مادر، اولویت ماست، اما موفقیت و تحصیل هر دانشجوی قهرمان، مایه افتخار جامعه ورزشی خوزستان است.

رییس هیات ورزش دانشگاهی خوزستان همچنین به عملکرد درخشان دختران دانشجو در المپیاد‌های اخیر اشاره کرد و گفت: دختران ورزشکار ما در المپیاد اخیر که هر ۲ سال یک‌بار برگزار می‌شود موفق به کسب پنج مدال رنگارنگ شدند که برگ زرینی به افتخارات ورزش دانشگاه شهید چمران اهواز اضافه شد.

وی با ابراز خرسندی از این موفقیت افزود: دختران استان با درخشش خود در این مسابقات، جایگاه دانشگاه را نسبت به دوره‌های گذشته بهبود دادند که این دستاورد، نشان‌دهنده ظرفیت بالای ورزش بانوان در محیط‌های دانشگاهی است.

مرعشیان یادآور شد: با دستور رییس دانشگاه شهید چمران اهواز، برنامه‌ریزی لازم برای تقدیر شایسته از مدال‌آوران و قهرمانان دانشجو همزمان با هفته تربیت‌بدنی انجام شده است تا انگیزه مضاعفی برای ادامه مسیر قهرمانی در میان دانشجویان ایجاد شود.