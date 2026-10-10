همزمان با برپایی جشنواره روز ملی روستا و عشایرشهرستان گلبهار خراسان رضوی، این رویداد موفق به دریافت گواهینامه ثبت رویداد از سازمان گردشگری شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این جشنواره با همکاری ستاد اجرایی جشنواره روز ملی روستا و عشایرو شرکت عمران شهر جدید گلبهار، با هدف معرفی فعالیت‌های کشاورزی و دامپروری و بازی‌های بومی و محلی روستا و عشایر شهرستان برپا کردند.

در این رویداد بزرگ فرهنگی که از پانزدهم مهرماه تا هجدهم مهرماه در سالن خادم گلبهار برگزار شد، به معرفی موسیقی مقامی، صنایع دستی و اقامتگاه‌های بوم گردی این شهرستان پرداخته شد.

معرفی غذا‌های بومی و محلی و همچنین روستا‌های این شهرستان و سیاه چادر‌های عشایری نیزاز برنامه‌های این جشنواره بود.