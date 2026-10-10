دبیرخانه ملی ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم، از تعویق در برگزاری آزمون کتبی بیست‌ودومین دوره حفظ تخصصی قرآن و انتقال زمان آن به اوایل سال ۱۴۰۶ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در اطلاعیه دبیرخانه ملی حفظ قرآن کریم آمده است: با توجه به بررسی‌های کارشناسی درباره میزان آمادگی اجرایی استان‌ها و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شرکت‌کنندگان و حفظ زحمات شبانه‌روزی آنان، برگزاری آزمون کتبی در پاییز امسال امکان‌پذیر نبوده و این مرحله به اوایل سال ۱۴۰۶ موکول شد.

زمان‌بندی اعلام نتایج و آزمون شفاهی

این دبیرخانه همچنین اعلام کرد: نتایج آزمون شفاهی تابستان، زمان ثبت‌نام نوبت دوم آزمون شفاهی و تاریخ دقیق برگزاری آن (که در نیمه دوم پاییز خواهد بود)، حداکثر تا پایان مهرماه سال جاری اطلاع‌رسانی می‌شود.

برگزاری آزمون‌های ترجمه و تفسیر

براساس اطلاعیه مذکور، آزمون مرحله سوم (ترجمه و مفردات قرآن کریم) سال جاری و آزمون مرحله چهارم دوره گذشته (تفسیر و علوم قرآنی)، به‌صورت هم‌زمان روز جمعه ۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۵ در سطح منطقه‌ای و در ۱۰ استان منتخب برگزار خواهد شد.

راه‌های ارتباطی برای متقاضیان

داوطلبان و علاقه‌مندان می‌توانند برای پیگیری آخرین اطلاعیه‌ها و جزئیات تکمیلی به بخش «اعطای مدرک به حافظان» در پایگاه اینترنتی تلاوت به نشانی azmoonhefz.telavat.ir و یا کانال «حافظان قرآن ایران» در پیام‌رسان ایتا به نشانی https://eitaa.com/Hafezan_quran_iran/1416 مراجعه کنند.