وزارت دفاع چین، هشدار داد که آنچه پکن نظامی‌سازی مجدد ژاپن، می‌خواند، می‌تواند صلح و ثبات منطقه‌ای و نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را با چالش روبه‌رو کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از پکن، وزارت دفاع چین با انتقاد شدید از برنامه دولت ژاپن برای بازنگری در اسناد امنیتی و تقویت توان نظامی این کشور، هشدار داد که آنچه پکن «نظامی‌سازی مجدد ژاپن» می‌خواند، می‌تواند صلح و ثبات منطقه‌ای و نظم بین‌المللی پس از جنگ جهانی دوم را با چالش روبه‌رو کند.

سرهنگ چن شی، سخنگوی وزارت دفاع چین، روز شنبه ۱۸ مهر در واکنش به گزارش‌هایی درباره برنامه دولت سانائه تاکایچی، نخست‌وزیر ژاپن، برای بازنگری در سه سند اصلی امنیتی این کشور تا پایان سال جاری میلادی، گفت ژاپن باید به تعهدات خود پس از جنگ جهانی دوم پایبند بماند و از حرکت به سمت تسلیح مجدد و سیاست‌های نظامی تهاجمی خودداری کند.

به گفته این مقام چینی، دولت کنونی ژاپن با استناد به افزایش تهدید‌های امنیتی پیرامونی، روند تقویت توان نظامی را سرعت بخشیده و حتی موضوعاتی را مطرح کرده است که می‌تواند محدودیت‌های دیرینه این کشور در زمینه تسلیحات هسته‌ای را تحت تأثیر قرار دهد.

چن شی همچنین درباره احتمال بررسی ورود زیردریایی‌های هسته‌ای به توان نظامی ژاپن هشدار داد و این روند را تهدیدی بالقوه برای نظام منع اشاعه سلاح‌های هسته‌ای و ثبات منطقه‌ای توصیف کرد.

او با استفاده از تعبیر «کرگدن خاکستری» ــ اصطلاحی برای توصیف خطری بزرگ و قابل پیش‌بینی که ممکن است نادیده گرفته شود ــ گفت روند مورد انتقاد پکن با شتاب در حال پیشروی است و باید نسبت به پیامد‌های آن هوشیار بود.

برنامه بازنگری در اسناد امنیتی ژاپن در شرایطی مطرح شده که دولت این کشور در سال‌های اخیر، به‌ویژه از سال ۲۰۲۲، مسیر تقویت توان دفاعی و گسترش نقش نظامی خود را دنبال کرده است.

ژاپن در اسناد سال ۲۰۲۲ خود، ضمن تأکید بر محیط امنیتی پیچیده منطقه، حرکت به سمت تقویت قابلیت‌های دفاعی و دستیابی به توان حمله متقابل را در دستور کار قرار داد. افزایش فعالیت‌های نظامی چین، تهدید‌های موشکی کره شمالی و تحولات امنیتی مرتبط با روسیه از جمله عواملی هستند که توکیو برای توجیه تغییرات دفاعی خود مطرح می‌کند.

مناقشه بین چین و ژاپن از زمانی بالا گرفته که توکیو اعلام کرد: «سه اصل غیرهسته‌ای» ژاپن که از سال ۱۹۶۷ مبنای سیاست اعلامی این کشور بوده است شامل: نداشتن سلاح هسته‌ای، تولید نکردن آن و اجازه ندادن به ورود سلاح‌های هسته‌ای به قلمرو ژاپن را بازنگری خواهد کرد.

درهمین حال روزنامه ژاپن تایمز هم در گزارشی در روز ۱۶ مهر، نوشت دولت ژاپن در حال بررسی گنجاندن موضوع مطالعه امکان برخورداری از زیردریایی‌های هسته‌ای در بازنگری اسناد امنیتی است. بر اساس این گزارش، موافقان این ایده معتقدند چنین زیردریایی‌هایی به دلیل توان ماندگاری طولانی‌تر زیر آب و پیمودن مسافت‌های بیشتر، می‌توانند ظرفیت بازدارندگی و واکنش نظامی ژاپن را افزایش دهند.