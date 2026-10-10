مدیر اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اهوازگفت: وقوع یک حادثه رانندگی بین خودرو‌های سمند و پراید در شهر اهواز یک کشته و پنج مصدوم به جا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مهران احمدی بلوطکی در تشریح جزییات این حادثه اظهار کرد: این حادثه در حدفاصل سه‌راه خرمشهر و فلکه پلیس‌راه قدیم، مقابل شهرک شهید میثمی اهواز، به مرکز ارتباطات اورژانس اعلام شد.

وی افزود: پنج نفر مصدوم مرد، توسط ۲ دستگاه آمبولانس فوریت‌های پزشکی به بیمارستان گلستان اهواز منتقل شدند و یک نفر با هویت نامشخص جان خود را از دست داد.

احمدی بلوطکی بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه و پرهیز از هرگونه بی‌احتیاطی هنگام رانندگی تاکید کرد.

در حال حاضر ۱۹۵ پایگاه اورژانس در استان فعال است که توسط ناوگان آمبولانس اداره می‌شوند و ۱۹ دستگاه موتورلانس، پنج دستگاه اتوبوس آمبولانس و چهارفروند بالگرد در حال ارائه خدمت به مردم هستند.