آتشسوزی فروشگاه اسباببازی در یاسوج مهار شد
مدیرعامل سازمان آتشنشانی یاسوج از مهار آتشسوزی فروشگاه شهر اسباببازی در میدان جانبازان این شهر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مدیرعامل سازمان آتشنشانی یاسوج از مهار آتشسوزی فروشگاه شهر اسباببازی در میدان جانبازان خبر داد و نسبت به رعایت نکات ایمنی وسایل برقی و گرمایشی هشدار داد.
محمد رستمی گفت: آتشسوزی در فروشگاه شهر اسباببازی، روبهروی هتل ارم یاسوج، گزارش شد و ۲ ایستگاه آتشنشانی با هفت نیرو به محل اعزام شدند و آتش در کوتاهترین زمان ممکن مهار شد.
وی ادامه داد: علت وقوع آتشسوزی در دست بررسی است.
او با اشاره به آغاز فصل سرما از کسبه و شهروندان خواست هنگام خروج از محل کار یا منزل، وسایل برقی را خاموش کنند و پیش از نصب و استفاده از بخاری و دیگر وسایل گرمایشی، از سلامت آنها اطمینان یابند.