به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی یاسوج از مهار آتش‌سوزی فروشگاه شهر اسباب‌بازی در میدان جانبازان خبر داد و نسبت به رعایت نکات ایمنی وسایل برقی و گرمایشی هشدار داد.

محمد رستمی گفت: آتش‌سوزی در فروشگاه شهر اسباب‌بازی، روبه‌روی هتل ارم یاسوج، گزارش شد و ۲ ایستگاه آتش‌نشانی با هفت نیرو به محل اعزام شدند و آتش در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد.

وی ادامه داد: علت وقوع آتش‌سوزی در دست بررسی است.