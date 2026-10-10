به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، حمید ملانوری شمسی در شورای مبارزه با مواد مخدر استان همدان افزود: دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی نقاط ضعف این طرح، زمینه اشتغال، حمایت خانوادگی و اجتماعی و بازگشت پایدار بهبودیافتگان به جامعه را فراهم کنند.

او همچنین پیشگیری از اعتیاد را مهم‌ترین راهبرد مقابله با گسترش آسیب‌های ناشی از مواد مخدر دانست و بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این زمینه تأکید کرد.

استاندار همدان با اشاره به تغییر انواع مواد مخدر و پیچیده‌تر شدن آسیب‌های ناشی از آن گفت: آموزش و آگاهی‌بخشی باید از مهدکودک‌ها و مدارس آغاز شود و در دانشگاه‌ها، مراکز آموزشی و سطح جامعه ادامه یابد.

حمید ملانوری شمسی همچنین بر تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ و راه‌اندازی مرکز «امید زندگی» تأکید کرد و خواستار پیگیری اعتبارات و تعهدات دستگاه‌های مسئول برای افزایش ظرفیت نگهداری و درمان معتادان متجاهر شد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان هم در این نشست گفت: در نیمه نخست امسال، بیش از ۶ تن و ۲۸۵ کیلوگرم انواع مواد مخدر در این استان کشف شده است.

سرهنگ عباس عزیزی افزود: همچنین در این مدت، حدود ۳ هزار نفر از قاچاقچیان و خرده‌فروشان مواد مخدر دستگیر شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۱۶ درصد افزایش داشته است.

او با اشاره به جمع‌آوری حدود هزار و ۷۰۰ معتاد متجاهر و معرفی آنان به مراکز درمانی و نگهداری تصریح کرد: در مجموع، شمار دستگیری‌ها و جمع‌آوری افراد مرتبط با حوزه مواد مخدر به ۹ هزار و ۶۸۳ نفر رسیده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان همچنین از شناسایی و انهدام ۳۶ باند فعال در حوزه مواد مخدر و افزایش ۴۵ درصدی کشفیات قرص‌های روان‌گردان خبر داد.

سرهنگ عزیزی با اشاره به ضرورت ساماندهی معتادان متجاهر افزود: ظرفیت مرکز ماده ۱۶ کبودراهنگ با پذیرش حدود ۴۰۰ نفر، باید با تکمیل زیرساخت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول به ۷۰۰ نفر افزایش یابد.

او همچنین خواستار ایجاد مرکز نگهداری و درمان ویژه زنان معتاد متجاهر در همدان شد و تصریح کرد: راه‌اندازی این مرکز می‌تواند به ساماندهی زنان گرفتار اعتیاد و کاهش آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همدان هم گفت: در سال تحصیلی گذشته، از مجموع حدود ۳۲۸ هزار دانش‌آموز مشمول طرح غربالگری، حدود ۳۰۲ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که در مقایسه با سال قبل ۱۵ درصد افزایش داشته است.

رسول شیدایی افزود: در چارچوب برنامه‌های غربالگری و پایش آسیب‌های اجتماعی، حدود ۵ هزار و ۷۴۹ دانش‌آموز به مراکز مشاوره ارجاع شدند که به گفته وی، ۹۵ درصد آنان خدمات درمانی دریافت کردند.

او از پایش آسیب‌های اجتماعی در ۳ هزار و ۱۸۴ مدرسه استان خبر داد و تصریح کرد: در این فرایند، حدود ۱۳ هزار دانش‌آموز برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز مشاوره ارجاع شدند.

در این نشست از زحمات حمزه «عبدکوند» قدردانی و «محمود شعبانی» به‌عنوان دبیر جدید شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان معرفی شد.