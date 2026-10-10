شبکه آموزش و شبکه یک سیما امروز شنبه ۱۸ مهرماه، با پخش برنامه علمی «رویش» و قسمت پایانی سریال طنز «اسباب زحمت»، مخاطبان خود را همراهی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «رویش» امروز شنبه ۱۸ مهرماه حوالی ساعت ۱۹ با حضور دکتر بابک ناخدا، عضو هیئت علمی پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی، به بررسی راهکار‌های توسعه کشت گیاهان جایگزین با اقلیم سازگار می‌پردازد.

این برنامه که با اجرای زهرا حاجی‌علی و تهیه‌کنندگی هادی خدادی تولید شده است، به راهبرد‌های علمی برای بهره‌وری بهتر در کشاورزی اختصاص دارد.

در بخش نمایشی نیز شبکه یک سیما امشب شنبه ۱۸ مهرماه ساعت ۲۲:۱۵، قسمت پایانی مجموعه طنز «اسباب زحمت» به کارگردانی سعید آقاخانی و تهیه‌کنندگی حسام آقابابایی‌پور را پخش می‌کند.

این مجموعه که روایتگر چالش‌های خانوادگی در موقعیت‌های طنزآمیز است، با نمایش آخرین قسمت خود به پایان می‌رسد.

بازپخش این قسمت در ساعت‌های ۰۱:۳۰ و ۱۵:۱۵ روز بعد برای علاقه‌مندان روی آنتن خواهد رفت.