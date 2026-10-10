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وزیر آموزشوپرورش بر اجرای هفتگی طرح «سهشنبههای بدون خودرو» در این وزارتخانه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، بر اجرای هفتگی طرح سهشنبههای بدون خودرو تأکید کرد و گفت: این برنامه با هدف کمک به مدیریت مصرف سوخت و ترویج استفاده از روشهای جایگزین برای تردد به محل کار دنبال شود.
بر اساس این رویکرد، سهشنبه هر هفته بهعنوان روز بدون خودرو در نظر گرفته میشود تا مدیران و مسئولان وزارتخانه با پرهیز از استفاده از خودرو برای رفتوآمد، در ترویج فرهنگ استفاده از حملونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف مشارکت کنند.
معاونان و مدیران حاضر در این نشست نیز از اجرای این طرح استقبال کردند؛ اقدامی که میتواند با تقویت مشارکت سازمانی، زمینه توجه بیشتر به مدیریت مصرف انرژی و کاهش استفاده از خودروها را فراهم کند.
اجرای این برنامه در صورت همراهی مدیران و کارکنان، میتواند گامی در جهت نهادینهسازی فرهنگ مسئولیتپذیری در مصرف انرژی و همسویی با رویکردهای دولت در زمینه کاهش ترددهای غیرضروری و استفاده بهینه از منابع باشد.