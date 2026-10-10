به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ علیرضا کاظمی در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، بر اجرای هفتگی طرح سه‌شنبه‌های بدون خودرو تأکید کرد و گفت: این برنامه با هدف کمک به مدیریت مصرف سوخت و ترویج استفاده از روش‌های جایگزین برای تردد به محل کار دنبال شود.

بر اساس این رویکرد، سه‌شنبه هر هفته به‌عنوان روز بدون خودرو در نظر گرفته می‌شود تا مدیران و مسئولان وزارتخانه با پرهیز از استفاده از خودرو برای رفت‌وآمد، در ترویج فرهنگ استفاده از حمل‌ونقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف مشارکت کنند.

معاونان و مدیران حاضر در این نشست نیز از اجرای این طرح استقبال کردند؛ اقدامی که می‌تواند با تقویت مشارکت سازمانی، زمینه توجه بیشتر به مدیریت مصرف انرژی و کاهش استفاده از خودرو‌ها را فراهم کند.

اجرای این برنامه در صورت همراهی مدیران و کارکنان، می‌تواند گامی در جهت نهادینه‌سازی فرهنگ مسئولیت‌پذیری در مصرف انرژی و همسویی با رویکرد‌های دولت در زمینه کاهش تردد‌های غیرضروری و استفاده بهینه از منابع باشد.