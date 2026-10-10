جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت موقعیت ژئوپلیتیکی کشور، تقویت قدرت ملی و شناخت دقیق شیوه‌های مقابله با تهدیدات را عاملی مؤثر در صیانت از استقلال و امنیت ایران دانست.

دریادار بمانی؛ قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است

دریادار بمانی؛ قدرت علمی و فناوری، زیربنای اقتدار و امنیت ملی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اهمیت علم، فناوری و تربیت نیروی انسانی متخصص، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر را یکی از مراکز مهم در تقویت قدرت ملی و ارتقای توان دفاعی کشور دانست.

امیر دریادار فرامرز بمانی با تأکید بر اهمیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: موقعیت ژئوپلیتیکی، منابع ارزشمند و ظرفیت‌های راهبردی کشور، در کنار استقلال‌خواهی و ایستادگی ملت ایران در برابر زورگویی و زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر، از جمله عواملی است که اهمیت دفاع از منافع ملی و تقویت توان بازدارندگی کشور را دوچندان می‌کند.

جانشین نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه دشمنی قدرت‌های سلطه‌گر با ملت ایران در دوره‌های مختلف با شکل‌ها و بهانه‌های گوناگون ادامه داشته است، بر ضرورت شناخت دقیق دشمن و آگاهی از شیوه‌های مقابله با تهدید‌ها تأکید کرد و افزود: در چنین شرایطی، تقویت قدرت ملی و برخورداری از توانمندی‌های لازم برای صیانت از استقلال و امنیت کشور، ضرورتی انکارناپذیر است.

وی علم و فناوری را از مهم‌ترین پایه‌های قدرت و پیشرفت کشور دانست و با اشاره به جایگاه دانش در تمدن اسلامی، تصریح کرد: تاریخ ایران و جهان اسلام سرشار از دستاورد‌های دانشمندان بزرگی است که آثار علمی آنان نقش مؤثری در پیشرفت دانش بشری داشته است. ازاین‌رو، خودباوری علمی، تلاش برای دستیابی به فناوری‌های پیشرفته و پرهیز از خودکم‌بینی، باید در مسیر رشد و تعالی کشور مورد توجه قرار گیرد.