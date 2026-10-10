به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در جلسه شورای معاونین دادستانی کل کشور تصریح کرد: بر اساس راهکار ۸۲ سند تحول قضایی، دادستانی کل کشور به عنوان مجری این طرح، موظف است برای کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، شفافیت و اعتبارسنجی خودکار اطلاعات، حذف رفت‌وآمد‌های غیرضروری، پیشگیری از مخاطرات احتمالی برای مردم، استفاده حداکثری از فناوری‌های نوین و تلاش در راستای کاهش اطاله دادرسی و افزایش رضایت‌مندی مراجعان، فرآیند اخذ وثیقه و قبولی کفالت را تسهیل نماید.

این مقام عالی قضایی افزود: سامانه ضمانت الکترونیک از ابتدای شهریورماه سال جاری به‌صورت آزمایشی در سه ناحیه دادسرای تهران (یک و ۷ و ۳۸) به اجرا درآمد، سپس در تمامی نواحی دادسرای عمومی و انقلاب تهران عملیاتی شد و سرانجام از ۱۵ مهرماه به‌صورت سراسری در سراسر کشور به مرحله اجرا رسید.

حجت‌الاسلام و المسلمین موحدی آزاد افزود: یکی از مسائلی که باید مورد توجه جدی قرار گیرد، مدیریت هزینه‌های ادارات و دستگاه‌های اجرایی است و دولت باید نظارت دقیقی بر این حوزه اعمال نماید. به‌عنوان مثال، باید تا حد امکان از سفر‌های استانی و مأموریت‌های خارجی غیرضروری کاسته شود. در همین راستا، قوه قضاییه در دوران مدیریت حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای به‌شدت از تشریفات زائد و هزینه‌های سفر‌ها کاسته؛ چراکه این موضوع، یک مسئله مهم از حیث احیای حقوق عامه، اقتصاد و حتی مسائل کلان کشور است و ما نباید تنها از مردم انتظار صرفه‌جویی داشته باشیم، بلکه دستگاه‌ها باید پیش‌گام باشند.