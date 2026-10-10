معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، با گرامیداشت روز جهانی کودک، بر مسئولیت مشترک خانواده‌ها و دستگاه‌های متولی در تأمین امنیت روانی و فراهم کردن زمینه رشد سالم کودکان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عیسی پورسلیمی در مراسم روز جهانی کودک در مرکز مهر دادگستری خوزستان ، کودکان را ارزشمندترین سرمایه‌های جامعه دانست و اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و خانواده‌ها وظیفه دارند زمینه رشد سالم، امنیت روانی و نشاط کودکان را فراهم کنند.

پورسلیمی با اشاره به فعالیت مرکز مهر خانواده و مراکز ملاقات فرزندان طلاق، افزود: این مراکز صرفاً محلی برای انجام فرآیند ملاقات نیستند، بلکه باید محیطی امن، آرام و متناسب با نیاز‌های کودکان باشند تا فرزندان خانواده‌های درگیر اختلاف، کمترین آسیب روحی و عاطفی را متحمل شوند.

کودک، قربانی اختلاف والدین نیست

یکی از محور‌های مهم این مراسم، ضرورت صیانت از حقوق عاطفی کودکان در شرایط اختلاف و جدایی والدین بود؛ موضوعی که معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان نیز بر آن تأکید کرد.

پورسلیمی با بیان اینکه کودک نباید قربانی اختلاف والدین شود، گفت: حتی در شرایط جدایی نیز باید تلاش شود ارتباط عاطفی سالم کودک با والدین حفظ شود و پدر و مادر، مصلحت و آرامش فرزند خود را بر اختلافات شخصی مقدم بدانند.

این تأکید، یادآور این واقعیت است که اختلافات خانوادگی، هرچند ممکن است میان بزرگسالان شکل بگیرد، پیامد‌های آن می‌تواند عمیقاً بر احساس امنیت، آرامش و سلامت روان فرزندان تأثیر بگذارد. ازاین‌رو، فراهم کردن فضایی امن برای ملاقات والدین و فرزندان و پرهیز از قرار دادن کودکان در میانه اختلافات، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فراتر از ملاقات؛ گامی برای کاهش آسیب‌های خانوادگی

معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خوزستان همچنین با اشاره به نقش اقدامات پیشگیرانه در حوزه خانواده اظهار کرد: حمایت از کودکان تنها به اقدامات قضایی محدود نمی‌شود، بلکه بهره‌گیری از ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، مشاوره‌ای و حمایتی برای کاهش آسیب‌های ناشی از اختلافات خانوادگی، از رویکرد‌های مهم معاونت پیشگیری است.

وی افزود: مرکز مهر خانواده می‌تواند با فراهم کردن محیطی مناسب برای ملاقات والدین و فرزندان و اجرای برنامه‌های فرهنگی، آموزشی و نشاط‌آفرین، نقش مؤثری در حمایت از کودکان و کاهش آسیب‌های اجتماعی آنان ایفا کند.

در همین چارچوب، برگزاری جشن روز جهانی کودک را می‌توان گامی در جهت توجه بیشتر به ابعاد عاطفی و روانی حمایت از فرزندان دانست؛ حمایتی که در کنار خدمات مشاوره‌ای و برنامه‌های فرهنگی، می‌تواند به تقویت احساس امنیت و کاهش آثار منفی تنش‌های خانوادگی کمک کند.

پیام روز جهانی کودک؛ حق کودکی امن و شاد

جشن روز جهانی کودک در مرکز مهر خانواده خوزستان، با لحظاتی از بازی، خنده و فعالیت‌های گروهی به پایان رسید؛ اما پیام اصلی این گردهمایی فراتر از شادی چند ساعت بود: کودکان، حتی در دشوارترین شرایط خانوادگی، همچنان به امنیت، محبت، آرامش و فرصت تجربه یک کودکی سالم نیاز دارند.

پورسلیمی با تبریک روز جهانی کودک به همه کودکان ایران اسلامی خاطرنشان کرد: حق کودکان، داشتن کودکی امن، شاد و آرام است و همه ما در قبال تحقق این حق مسئول هستیم.

روز جهانی کودک، فرصتی برای یادآوری این مسئولیت مشترک است؛ مسئولیتی که از خانواده آغاز می‌شود، با همراهی نهاد‌های حمایتی و فرهنگی گسترش می‌یابد و زمانی به نتیجه می‌رسد که مصلحت کودک، در هر شرایطی، بر اختلافات و منافع شخصی بزرگسالان مقدم باشد.

ضرورت کاهش عوامل زمینه‌ساز طلاق

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری خوزستان، با قدردانی از نهاد‌های همکار در برگزاری این جشن، گفت: امیدواریم نهاد‌های متولی آموزش، فرهنگ‌سازی، اشتغال و سایر مولفه‌های امنیت برای زندگی سالم افراد، با انجام صحیح تکالیف خود، به کاهش آسیب‌های اجتماعی جامعه به ویژه مقوله طلاق و عوامل زمینه‌ساز آن کمک کنند.

این مراسم با همکاری دفتر حمایت از کودکان و خانواده دادگستری استان، شهرداری اهواز و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان برگزار شد و فرصتی فراهم آورد تا بار دیگر اهمیت توجه به نیاز‌های روحی و عاطفی کودکان، به‌ویژه فرزندان خانواده‌های درگیر اختلافات و دعاوی خانوادگی، مورد تأکید قرار گیرد.